Weer 29,1 miljoen euro verlies: jaarcijfers Anderlecht kleuren ook dit jaar weer bloedrood

Anderlecht presenteert straks zijn jaarrekening en daar staat weer 29,1 miljoen euro verlies op. Voor het vierde jaar op rij zijn dat donkerrode cijfers, maar RSCA wil het tij keren. Het verlies bedraagt nu al 7 miljoen euro minder dan het jaar voordien, de nieuwe kapitaalsverhoging is een feit en CEO Peter Verbeke (39) stelde een vijfjarenplan op om zeker in 2026 weer positieve cijfers te kunnen voorleggen.

De laatste keer dat Anderlecht winst maakte, was in het seizoen 2016-2017 met een bescheiden 350.000 euro. Sindsdien stapelen de rode cijfers zich op, met vorige zomer een recordverlies van 36 miljoen euro. Het gevolg was dat paars-wit een negatief eigen vermogen kreeg en dreigde failliet te gaan zoals Glasgow Rangers.

Die negatieve evolutie moe(s)t het nieuwe bestuur stoppen. Sinds Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke Anderlecht leiden, zijn de besparingen ingezet. Dat betekent uiteraard niet dat de cijfers meteen groen kleuren. Op de nieuwe jaarrekening staat wederom 29,1 miljoen euro verlies, maar paars-wit is ervan overtuigd dat de ommekeer is ingezet. Het verlies bedraagt 7 miljoen euro minder dan het jaar voordien (36 miljoen), en dat in een covidseizoen dat onder meer door lege tribunes voor 13 miljoen euro schade berokkende.

© ISOPIX

Dit alles werd gecompenseerd door de transfer van Jérémy Doku voor 27 miljoen – Sambi Lokonga’s vertrek naar Arsenal is nog niet meegerekend – en door te snoeien in de transferkosten, de spelerslonen en de makelaarsuitgaven. Peter Verbeke blijft natuurlijk nog zitten met slokoppen als Trebel en Bakkali, maar hij liet ook 23 dure spelers afvloeien.

Kapitaalsverhoging

Die trend moet nu worden voortgezet. De kapitaalsverhoging van 42 miljoen is ondertussen goedgekeurd en eigenaar Marc Coucke laat 51 miljoen euro schulden vallen. Die operatie zorgt ervoor dat RSCA straks boekhoudkundig weer een gezonde club is, maar dat alleen zal niet volstaan om in de toekomst weer winst te maken. Als paars-wit jaar na jaar operationeel verlies blijft maken, blijft de afgrond lonken. Bovendien moet men rekening blijven houden met de impact van Covid, de wijziging van de fiscale voordelen in het voetbal en eventuele claims door de voetbalschandalen

© Isosport

Daarom is Peter Verbeke gepromoveerd tot CEO van de club. Hij liet een audit uitvoeren en stelde een vijfjarenplan op om ten laatste in 2026 weer een positieve balans te kunnen voorleggen. Opvallend: daarbij houdt hij op financieel vlak geen rekening met het behalen van prijzen in België of kwalificaties voor Europees voetbal. Die zaken kunnen het proces wel versnellen, maar zijn onvoorspelbaar.

Opleiding en rekrutering

Om weer gezond te worden moet Anderlecht commercieel sterker worden en het huidige beleid voortzetten. Dat betekent geen dure spelers meer en ook geen onnodige uitgaven in de niet-sportieve departementen meer. De fans moeten deze winter of volgende zomer dan ook geen miljoenentransfers verwachten. RSCA zet vooral in op opleiden en talenten rekruteren. Daarom wordt het jeugdcomplex in Neerpede gemoderniseerd, zal de jeugd nog beter omkaderd worden met goeie coaches en blijft scouting cruciaal. “Anderlecht zal ook de volgende vijf jaar de topclub zijn die het minst uitgeeft”, aldus Verbeke.