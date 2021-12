Verbod op buitenlandse giften voor orde van Moeder Teresa in India

India

De orde van Moeder Teresa mag geen buitenlandse giften meer ontvangen, zo heeft de Indiase premier Modi van de nationalistische hindoepartij BJP beslist. Een flinke streep door de rekening van de Orde, die vorig jaar voor 660 miljoen euro aan buitenlandse giften ontving. Het bevel kwam er na beschuldigingen dat de missionarissen meer bezig zouden zijn met het bekeren van hindoes dan met liefdadigheid. De maatregel volgt op een woelige kerst, waarbij extremistische hindoes een zevental kerstvieringen verstoorden en heiligenbeelden vernielden.

BJP heeft zich altijd afgezet tegen de invloed van monotheïstische godsdiensten. Na de moslims, die ervan werden beschuldigd Indiase meisjes te verleiden en zo tot de islam te bekeren, lijken nu de christenen in het vizier te komen. Zij zijn met circa 30 miljoen in India, hetzij 2,3 procent van de bevolking. Volgens waarnemers is de groeiende interreligieuze spanning niet los te zien van de parlementsverkiezingen in februari. (krs)