Kamal Kharmach staat morgen weer op het podium: “Het zou zonde zijn om zondag te zeuren en nu niets te doen”

Voor een eindejaarsconference tikt de tijd, dus is comedian Kamal Kharmach maar al te blij dat het arrest van de Raad van State het mogelijk maakt om snel zijn show ‘Mag ik even’ te hernemen. Morgen, zelfs, als het even kan: “De kans is groot dat ik zelf mensen met een ticket zal moeten opbellen”.

Het zal nog een organisatorisch huzarenstukje worden, maar als het lukt, staat Kamal Kharmach morgen opnieuw op het podium van de Antwerpse Arenbergschouwburg om zijn eindejaarsconferece ‘Mag ik even’ op te voeren. Twee keer zelfs, telkens voor 200 mensen. “Sinds de beslissing gevallen is, zetten we alles op alles om de show van woensdag in de Arenberg toch te kunnen laten doorgaan”, zegt Kharmach. ”We gaan uit principe twee keer voor tweehonderd man spelen, omdat het zonde zou zijn om zondag te zeuren en nu het mag, niets te doen”.

“Gelukkig moeten er voor mijn shows slechts een tiental mensen gemobiliseerd worden, maar zelfs dan wordt het een huzarenstuk. De hoop is natuurlijk dat het lukt. We gaan daarom iedereen die een ticket had woensdag opbellen. De kans dat ik daarvoor zelf nog wordt ingeschakeld, zal trouwens groot zijn, aangezien het heel druk zal worden.”

Kharmach is blij met de beslissing die de sluiting van de cultuursector terugdraait. “Ik ben sowieso blij met de argumentatie, want wat we wisten, wordt bevestigd. Wij hebben wel besloten om het week per week te bekijken, want het vertrouwen is wat weg. We weten niet wanneer we in de toekomst zullen kunnen spelen en of de regels niet weer aangepast zullen worden”.