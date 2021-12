Kernkabinet beslist: theaters én cinema’s mogen weer open

De beperking tot 200 toeschouwers die tot afgelopen zaterdag gold, blijft ook straks bestaan, klinkt het bij een vicepremier. De eerder aangekondigde verstrenging wordt dus teruggedraaid.

De beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, die de beslissing van het vorige Overlegcomité om de cultuursector te sluiten schorste.

Er bleef twijfel bestaan over wat er nu met de bioscopen zou gebeuren, of die ook weer open konden of niet. Aanvankelijk was het antwoord neen. Maar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zei in het avondnieuws dat ook die beslissing opnieuw onder de loep zou worden genomen.

Tijdens een overleg, dinsdagavond, is beslist dat theaters én cinema’s weer open mogen.

Een elektronisch Overlegcomité zal dat wellicht woensdag al bevestigen.

LEES OOK. Raad van State fluit Overlegcomité terug: cultuursector mag weer open, maar is er nog beroep mogelijk? En waarom geldt dat niet voor de bioscopen? (+)