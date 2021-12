Rijbaan op verkeerswisselaar in Lummen door wateroverlast versperd

De rijbaan van de verkeerswisselaar in Lummen is dinsdagavond door wateroverlast versperd geraakt. Het verkeer ter hoogte van Lummen dat van de E313 vanuit Luik richting Heerlen de E314 wilde oprijden moest opletten, want het is daar een gevaarlijke situatie. De aansluiting van de E313 komende van Hasselt naar de E314 richting Nederland werd afgesloten, omdat de rijbaan er onder water kwam te staan.

Door de waterellende ontstond er een file.