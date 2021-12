Echtpaar komt om bij zware aanrijding, bestuurder van andere wagen zwaargewond

Bij een zwaar verkeersongeval op de gewestweg N60 kwam dinsdagavond rond 20 uur een echtpaar uit Nukerke om het leven. Het is nog onduidelijk hoe de aanrijding is kunnen gebeuren.

Op het baanvak richting Oudenaarde ter hoogte van het kruispunt met de Pontstraat in Nukerke kwam het dinsdagavond tot een zeer zwaar verkeersongeval. Twee wagens kwamen met elkaar in aanrijding. Hierbij lieten twee personen het leven, een man (74) en zijn vrouw (73) uit het dorp. Brandweerpost Ronse moest ook een zwaargewonde persoon uit het wrak bevrijden. Omdat de klap vrij hevig was, lagen brokstukken en de vernielde wagens verspreid over de gewestweg. Daarom werd de rijbaan afgesloten.