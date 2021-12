Minstens 5 doden bij schietpartijen Denver: dader koos slachtoffers precies uit

De dader van de schietpartijen in Denver en Lakewood, in de Amerikaanse staat Colorado, kende minstens een aantal van zijn slachtoffers en koos hen doelgericht uit. “Het lijkt erop dat de dader het gemunt had op bepaalde personen”, verklaarde een woordvoerder van de politie dinsdagavond op een persconferentie. Vier slachtoffers kwamen om het leven, een vijfde slachtoffer is aan zijn verwondingen bezweken.

De 47-jarige schutter opende maandag het vuur in een tattoozaak in Denver. Twee vrouwen kwamen om en een man raakte gewond. Vervolgens trok hij naar een woning in Denver, waar hij een man doodschoot. In een tattoozaak in Lakewood schoot hij nog een man dood. In een hotel vuurde hij meerdere schoten af op een receptioniste, die ook overleed.

De politie spoorde de man op. “Er werden opnieuw schoten uitgewisseld met onze agenten”, zei John Romero, politiewoordvoerder van Lakewood. De politieagenten konden de schutter neerschieten, hij is “ter plekke doodverklaard”. Het motief van de schutter is nog niet duidelijk. Hij was bekend bij de politie. De man werd al onderzocht in twee zaken, maar er werden geen aanklachten ingediend.

De schietpartij is dit jaar al de 687ste zogenaamde massaschietpartij in de Verenigde Staten, waar op de dader na, vier of meer slachtoffers bij omkwamen. Dat zegt Gun Violence Archive.