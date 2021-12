CIJFERS. Aantal coronapatiënten op intensieve zorg zakt weer onder de 600

Het aantal patiënten dat met Covid-19 op de afdelingen intensieve zorg van de Belgische ziekenhuizen ligt, is weer onder de 600 gezakt. Dat blijkt woensdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er liggen nu 1.903 coronapatiënten in de ziekenhuizen, terwijl Sciensano er dinsdagochtend nog 1.959 meldde. Op de afdelingen intensieve zorg nam het aantal af van 613 naar 581.

In de voorbije zeven dagen waren er per dag gemiddeld 135 ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Het gaat om een daling met meer dan een vijfde in vergelijking met de week ervoor.

Ook wat besmettingen en overlijdens betreft, blijven de weekgemiddelden dalen. In de week vanaf 19 tot en met 25 december kwamen er dagelijks gemiddeld 6.199 bevestigde besmettingen bij (-25 procent), terwijl de overlijdens wegens Covid-19 op ruim 33 per dag uitkwamen (-11 procent).