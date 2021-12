Instorting goudmijn in Soedan: balans loopt op tot 38 doden

Bij de instorting van een goudmijn in Soedan hebben reddingswerkers bijkomende lichamen geborgen. Het staatsagentschap voor mijnbouw stelde de balans woensdagochtend bij naar 38.

De mijn in de stad Al-Nuhud, is het zuiden van het Afrikaanse land, stortte zondag in. Het dodental kan nog oplopen, omdat de autoriteiten niet weten hoeveel mijnwerkers precies vastzaten.

De uitvoer van goud is een belangrijke inkomstenbron voor Soedan. In 2018 exporteerde het land 93 ton van het edelmetaal. Veel goudmijnen in Soedan worden (gedeeltelijk) illegaal uitgebaat en voldoen niet aan de veiligheidsnormen.