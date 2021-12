Kortessem/Diepenbeek

“Mijn onderbeen was verpulverd. Toen het in de freesmachine zat, heb ik me er meteen bij neergelegd dat ik het kwijt zou zijn”, zegt Diepenbekenaar Martijn Jordens (27). Een week verblijft hij nu in het UZ Leuven na een werkongeval in Kortessem dat hem voor het leven zal tekenen.