Catalaanse sportkrant neemt lezers in het ootje: “Ronaldo biedt zich aan bij Barcelona”

Het explosieve nieuws in El Mundo Deportivo.

28 december kennen wij als “Dag van de Onnozele Kinderen”. Voor Spanjaarden is “Día de los Inocentes” hun versie van 1 april, wanneer het zelfs voor kranten toegestaan is om lezers in het ootje te nemen met grappige onwaarheden.

Dat Cristiano Ronaldo zijn draai nog niet heeft gevonden bij Manchester United, inspireerde El Mundo Deportivo om uit te pakken met het nieuws dat Ronaldo via Gerard Piqué contact heeft opgenomen met Barça-trainer Xavi. Zaakwaarnemer Jorge Mendes zou zelfs al aan het onderhandelen zijn met de voorzitter van FC Barcelona, Joan Laporta.

Een transfer naar FC Barcelona zou Cristiano Ronaldo, die zijn grootste successen vierde bij Real Madrid, een unieke kans bieden om te strijden voor een titel die hij nog niet op zijn palmares heeft: de Europa League. Xavi was alvast enthousiast.

De krant bakte het wel erg bruin door te schrijven dat Gerard Piqué aan Lionel Messi vroeg of Ronaldo zijn Catalaanse woning kon huren. Messi stemde in “als hij maar alle ballen goed onderhoudt en achteraf geen enkele meeneemt”.

Het fictieve bericht was het meest gelezen stuk op de site van El Mundo Deportivo en ging de hele wereld rond. Bij deze ook in België.