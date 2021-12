De eerste seizoenshelft in statistieken: twee veldspelers misten nog geen minuut, Gent en rode lantaarn Beerschot morsten met kansen

Het seizoen 2021-2022 is over halfweg en de Belgische eersteklassers gaan een welverdiende winterstop in. Union sluit het jaar af als leider, Beerschot lijkt af te stevenen op de degradatie, Deniz Undav is topschutter en Xavier Mercier assistenkoning: dat weten we. Maar hoe zit het met de achterliggende statistieken? Welke ploegen presteren beter of minder goed dan verwacht? En welke spelers laten de strafste cijfers optekenen? Tijd om een kijkje te nemen naar de meest opvallende statistieken.