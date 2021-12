Maxim S. moest zich voor de rechtbank in Dendermonde verantwoorden voor de feiten die hij pleegde in de studio van de vrouw uit Lokeren. — © bfs

Lokeren

Een vrouw uit Lokeren is tot op vandaag in therapie nadat er twee jaar geleden een onbekende man ’s nachts plots naast haar bed en dat van haar kinderen stond. Ze vluchtte in paniek weg, verstopte haar kinderen en barricadeerde met haar eigen lichaam de deur.