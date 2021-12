“Antigeentesten sporen omikron wel op, maar met een verminderde gevoeligheid dan voor andere varianten.” Zo klinkt het woensdag in een verklaring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Toch blijven onze experts erop aandringen dat zulke zelftesten cruciaal zijn in onze strijd tegen de omikronvariant. “Zelfs al zullen ze besmettingen missen.”