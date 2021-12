Gezinsgeluk van Ronaldo en korset van Billie Eilish: dit waren de tien populairste foto’s op Instagram in 2021

Instagram heeft onthuld welke kiekjes het afgelopen jaar het populairst waren. De top drie – met het gezinsgeluk van Cristiano Ronaldo op kop – is weinig verrassend, maar toch staan er aantal opvallende foto’s tussen.

1. Gezinsuitbreiding voor Cristiano Ronaldo

Op de eerste plaats staat een foto van Cristiano Ronaldo en zijn Argentijnse vriendin Georgina Rodríguez. Ze kondigen de uitbreiding van hun gezin aan met een echografie in de hand. Ronaldo, al vader van vier kinderen, schrijft erbij: “Blij om aan te kondigen dat we een tweeling verwachten.” Het kiekje is goed voor meer dan 32 miljoen likes. De voetbalster heeft zelf ruim 382 miljoen volgers.

2. Huwelijk van Ariana Grande

Zangeres Ariana Grande (28) verrast haar fans met foto’s van haar sprookjeshuwelijk met vriend Dalton Gomez (26). Het feest vond plaats bij haar thuis in Montecito, Californië, en was erg intiem: slechts twintig vrienden en familieleden waren aanwezig. Goed voor bijna 27 miljoen likes. Grande heeft 285 miljoen volgers.

3. De zwangerschapstest van Kylie Jenner

‘Pregnant’. Na heel wat speculaties kwam Kylie Jenner met bewijs op de proppen: ze is zwanger van haar tweede kind. De video op Instagram kreeg 24,6 miljoen likes. Jenner heeft 294 miljoen volgers.

4. Billie gaat blond

Het nieuwe kapsel van Billie Eilish werd gesmaakt: haar plotse blonde lokken waren goed voor 23 miljoen likes. De 20-jarige zangeres heeft 98,5 miljoen volgers.

5. Messi gaat naar PSG

Lionel Messi die aankondigt dat hij van club verandert, dat is ook op Instagram groot nieuws. De foto van de voetballer, waarop hij een shirtje van PSG omhoog houdt, kreeg ruim 22 miljoen likes. Hij heeft 294 miljoen volgers.

Staan nog in de top tien:

6. Een tweede keer Billie Eilish, ditmaal op de cover van Vogue in een korset.

7. Nog een keer Lionel Messie,nadat hij Argentinië naar een 1-0-overwinning leidde tegen Brazilië.

8. Jawel, een derde keer Messi. Opnieuw een kiekje waarop de voetballer aankondigt dat hij zijn geliefde Barcelona na 21 jaar verlaat.

9. De enige foto die de top haalt en níét van een voetballer of superster is: Montana, een professionele zeemeermin uit Oklahoma, plaatste een video op Instagram waarin ze een jonge fan in een aquarium een kus geeft. Goed voor ruim 20 miljoen likes.

10. De verjaardagswensen van Tom Holland, ster uit de meest recente Spider-Man-film, voor zijn vriendin en co-ster Zendaya halen nog net de top tien.