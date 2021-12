Nederlandse reporter trekt naar Antwerpen om toestroom aan dagjestoeristen uit Nederland zelf te checken: “Schuldgevoel? Welk schuldgevoel?”

Heel wat Nederlanders wilden dinsdag ontsnappen aan de lockdown in hun land en trokken naar Antwerpen om van de vrijheid te genieten. De toestroom van dagjestoeristen veroorzaakte verkeerschaos in de binnenstad en dat bleef ook bij de Nederlandse media niet onopgemerkt. De krant ‘De Telegraaf’ stuurde een reporter uit om poolshoogte te nemen in de winkelstraten. “Ik voel me totaal niet schuldig”, klinkt het daar.