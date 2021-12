Nederlandse minister roept op niet naar België te komen, maar Antwerpen loopt opnieuw vol: “Blijf gewoon thuis”

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft onze noorderburen opnieuw opgeroepen om niet te gaan winkelen in België of Duitsland, waar de winkels wel open zijn. Het lijkt er echter niet op dat daar veel gehoor aan wordt gegeven: het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwde woensdagmiddag al dat de Antwerpse binnenstad en de toegangswegen en parkings vollopen.

De Nederlandse regering besloot een week voor kerst tot een harde lockdown om te voorkomen dat de zorg overspoeld wordt door een nieuwe golf coronagevallen als gevolg van de besmettelijkere omikronvariant van het virus. Daarmee heeft Nederland veel harder ingegrepen dan buurlanden. Dat heeft als gevolg dat onze noorderburen massaal naar België - en ook Duitsland - trekken om te winkelen en de kerstsfeer op te snuiven waar dat kan. Het leidde tot files, overvolle treinen en parkings. Minister De Jonge zegt begrip te hebben voor mensen die dat doen. “Maar het is toch niet verstandig. Blijf gewoon thuis.”

Ook Antwerps gouverneur Cathy Berx deed de voorbije dagen al meermaals een oproep aan Nederlanders om niet naar ons land af te zakken om te shoppen of op restaurant te gaan. Woensdag blijken opnieuw heel wat mensen die vraag te negeren. “Op de E19 en de A12 vanuit Nederland zien we weer véél meer Nederlandse wagens dan gewoonlijk naar Antwerpen rijden”, zei Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum rond de middag. “Dat leidt al tot accordeonfiles en wachttijden van een half uur. Maar de piek is allicht nog niet eens bereikt.”

LEES OOK. Nederlandse reporter trekt naar Antwerpen om toestroom aan dagjestoeristen uit Nederland zelf te checken: “Schuldgevoel? Welk schuldgevoel?”

“Niet de bedoeling”

Volgens de politie lijken de meeste Nederlandse bezoekers er bovendien opnieuw voor te kiezen om vanop de Antwerpse ring helemaal tot in het stadscentrum te rijden. “Dat is echt niet de bedoeling, de stadsparkings zitten al zo goed als vol en ook toegangswegen zoals de Plantin en Moretuslei kunnen die toestroom niet aan”, aldus Bruyninckx. “We vragen met aandrang om voor een van de park and rides te kiezen, vooral die aan Luchtbal is interessant voor Nederlanders. We signaleren dat al op onze dynamische borden en hebben aan onze Nederlandse collega’s gevraagd om een gelijkaardige boodschap me te geven.”