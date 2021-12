Wie nu gevaccineerd, getest of genezen is, kan een CST tonen. Omikron brengt dat beleid aan het wankelen. — © Christophe De Muynck

Vier op de vijf Vlamingen gebruiken een vaccinatiebewijs voor hun Covid Safe Ticket. Maar hoe nuttig is die coronapas nog, nu we met een variant zitten die opgebouwde weerstand omzeilt? “Eigenlijk wordt de pas verkeerd gebruikt, en met omikron is dat nog meer het geval.”