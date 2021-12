Wereldwijd recordaantal besmettingen afgelopen week

Wereldwijd is er afgelopen week een recordaantal nieuwe besmettingen opgetekend. In de periode van 22 tot 28 december kwamen er elke dag gemiddeld meer dan 935.000 Covid-19-gevallen bij, zo blijkt uit een telling van het Franse persagentschap AFP op basis van officiële cijfers.

De cijfers, die zijn gebaseerd op de dagelijkse verslagen van de gezondheidsautoriteiten in elk land, zijn de hoogste sinds de pandemie eind 2019 uitbrak. Het gaat bovendien om een onderschatting aangezien heel wat minder ernstige of asymptomatische gevallen ondanks de toegenomen screening in veel landen onder de radar blijven. Daarbij komt nog dat het testbeleid van land tot land verschilt.

Zeker is in elk geval dat met zo’n 6.550.000 gedetecteerde gevallen tussen 22 en 28 december, of een gemiddelde van 935.863 per dag, het virus momenteel aan een ongekend hoog tempo circuleert. Het vorige record dateert van de periode van 23 tot 29 april en was goed voor 817.000 dagelijkse gevallen.

De snelle groei van het aantal besmettingen is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wellicht een gevolg van enerzijds een verlies aan immuniteit en anderzijds de steile opmars van de veel besmettelijkere omikronvariant. De organisatie waarschuwt voor het “zeer hoge” risico dat deze variant met zich meebrengt. De explosie van het aantal nieuwe coronagevallen vertaalt zich voorlopig wel nog niet in een algemene stijging van het aantal overlijdens. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 6.450 nieuwe sterfgevallen per dag geregistreerd, het laagste cijfer sinds eind oktober 2020. Op het hoogtepunt van de pandemie werden tussen 20 en 26 januari 2021 dagelijks 14.800 Covid-overlijdens opgetekend.

Het merendeel van de nieuwe besmettingen is voor rekening van Europa, waar de afgelopen zeven dagen meer dan 3,5 miljoen gevallen zijn geregistreerd (gemiddeld meer dan 510.000 per dag). Ook hier is sprake van een record: bij vorige golven werden in de regio nooit meer dan 300.000 gevallen per dag geregistreerd.

Nu, twee jaar nadat het virus werd ontdekt, werden er officieel wereldwijd al meer dan 282 miljoen gevallen van Covid-19 vastgesteld en meer dan 5,4 miljoen Covid-overlijdens opgetekend. De WHO houdt er echter rekening mee dat de daadwerkelijke dodentol van de pandemie mogelijk twee- tot driemaal hoger ligt, rekening houdend met de oversterfte die direct en indirect met Covid-19 in verband wordt gebracht.