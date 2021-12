ISIS ontvoert en executeert politieofficier in Irak

De Iraakse autoriteiten hebben woensdag de dood van een politieofficier bekendgemaakt, twee weken na zijn ontvoering door jihadisten van de groep Islamitische Staat in het oosten van het land. Op Telegram publiceerde ISIS dinsdagavond foto’s die voorgesteld werden als zijnde van het onthoofde slachtoffer na zijn “ontvoering” in de regio Hamrin.

Kolonel Yasser al-Joerani werd half december ontvoerd, toen hij met twee vrienden aan het jagen was in de streek van Hamrin, zei een veiligheidsbron. Op Twitter bood de woordvoerder van het leger zijn medeleven aan voor de moord op de kolonel. “We zullen de terroristen vervolgen om recht te doen geschieden en onze martelaars te wreken”, schreef hij.

Een van de twee jachtvrienden van de kolonel werd volgens de veiligheidsbron dood teruggevonden en was afgemaakt met een kogel. De andere was zwaargewond door foltering en bezweek aan zijn verwonderingen.

De jongste dagen kondigden de veiligheidstroepen een grootscheepse operatie in de bergen van Hamrin aan, waar de jihadisten erg actief blijven in de provincie Diyala. Volgens een rapport van de Verenigde Naties van 2021 zijn in Irak en Syrië in totaal nog ongeveer 10.000 strijders van ISIS actief.