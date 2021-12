Lege kinderkamer van verkeersslachtoffers als actiemiddel voor verkeersveiligheid

De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen heeft een aantal kamers van verongelukte kinderen symbolisch op boekingssite Booking.com geplaatst. De actie wil bestuurders in deze eindejaarsperiode nogmaals bewust maken van de noodzaak om op de weg voorzichtig te zijn en snelheid te minderen in soms moeilijke, winterse verkeersomstandigheden. Snelheid onderweg eist elk jaar nog altijd meer dan 200 slachtoffers.

“Als ouders hun kind verliezen in een verkeersongeval, laten ze de kamer vaak zoals die was op de dag dat hun kind die kamer voor het laatst verliet. Het is een van de meest tastbare herinneringen die de ouders van hun kind hebben. Door het onveranderd karakter van de kamer kunnen zij de aanwezigheid van hun kind nog steeds voelen. Nu veel mensen onderweg zullen zijn naar vakantie, zetten we een aantal van deze kamers op Booking.com als symbolische daad om de link te maken tussen reizen, kamers boeken en voorzichtig rijden”, motiveert de vereniging de opmerkelijke actie.

Naast een documentaire waarin ouders over de kamer van hun overleden kind praten, is er de website (www.emptyrooms.be) en booking.com met de lege kamers die in werkelijkheid uiteraard niet te huur zijn.