Ladingen cocaïne met straatwaarde van ruim 126 miljoen euro ontdekt in Rotterdam

De drugs zaten verstopt in drie verschillende containers. De container waarin de grootste hoeveelheid cocaïne, 1.515 kilo, werd gevonden, was geladen met cacaobonen. De container was afkomstig uit Ecuador, en was in de haven van Colombia overgeladen op een zeeschip met Rotterdam als eindbestemming. De cacaobonen waren via de haven van Antwerpen onderweg naar een bedrijf in Nederland. Op de vracht werden 38 balen met pakketten cocaïne aangetroffen.

Ook een andere container waarin drugs werden aangetroffen, was afkomstig uit Ecuador en bestemd voor een bedrijf in Nederland. De container was geladen met bananen.

De derde container kwam uit Brazilië en was geladen met harscement. De container was bestemd voor een bedrijf in Portugal. Er werd 139 kilo cocaïne, verstopt in vijf sporttassen, onderschept, aldus het OM.

De ontvangers van de containers en goederen lijken volgens het OM niets met de smokkel te maken te hebben. De drugs zijn inmiddels vernietigd.