90 procent van Britse coronapatiënten op intensieve zorg kreeg geen boosterprik

Tot 90 procent van de patiënten die in Groot-Brittannië met Covid-19 op de intensieve zorg werden opgenomen, had geen boostervaccinatie gekregen. Dat zei premier Boris Johnson woensdag. Toch sloot hij andermaal elke verharding van de coronabeperkingen voor Nieuwjaar uit.

“Jammer dat ik het moet zeggen, maar de overgrote meerderheid van de mensen die in onze ziekenhuizen op de intensieve zorg worden opgenomen, zijn diegenen die geen boosterdosis kregen”, zei de Britse premier in de rand van een bezoek aan een vaccinatiecentrum.

“Ik heb met artsen gesproken die zeiden dat tot 90 procent van de mensen op intensive care geen boosterdosis hadden gekregen”, aldus de premier, die de bevolking opnieuw opriep zich een derde keer te laten prikken. “Als u niet gevaccineerd bent, loopt u gemiddeld acht keer meer het risico in het ziekenhuis te belanden”, benadrukte Johnson.

Engeland en Wales registreerden dinsdag een record van bijna 130.000 coronagevallen. In Groot-Brittannië is een boosterdosis toegediend aan bijna aan 57 procent van de bevolking ouder dan 12 jaar. Het streefdoel is de hele bevolking voor het einde van het jaar een derde prik te geven.

In tegenstelling tot Schotland, Wales en Noord-Ierland, waar onder meer de discotheken dichtgingen, sloot Johnson hardere beperkingen in Engeland uit. “De omikronvariant blijft problemen stellen, we zien de gevallen toenemen in de ziekenhuizen, maar de variant is duidelijk minder kwaadaardig dan de deltavariant.” De premier riep de bevolking wel op Nieuwjaar op een “voorzichtige” wijze te vieren.

Op 22 december lagen 8.240 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen in Groot-Brittannië, van wie 842 aan een beademingsapparaat.

