Bekende Nederlandse vaccincriticus overleden na coronabesmetting

Robin Fransman, een van de bekendste coronacritici van Nederland, is overleden. Dat bevestigt zijn medestander Erik-Jan Vlieger. Fransman had begin deze maand zelf op Twitter gemeld dat hij positief getest had op corona.

Bijna vier weken geleden, op 3 december, maakte Fransman via Twitter bekend corona te hebben. “Corona positief. Het werd ook een keer tijd”, tweette hij. Niet veel later werd Fransman opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag overleed hij in het OLVG Oost-ziekenhuis in Amsterdam ten gevolge van de besmetting, aldus Nederlandse media. Fransman was bewust ongevaccineerd en uitte zich op sociale media zeer kritisch over de werking en wenselijkheid van vaccins.

Fransman verzette zich als voorzitter van Herstel-NL, een groep van economen, artsen en wetenschappers, met name tegen de lockdowns bij onze noorderburen. Volgens hem richtte dat beleid meer schade aan dan het gezondheidswinst opleverde. Het gedwongen sluiten van de horeca, theaters en bioscopen zou volgens Fransman “een nieuwe generatie kwetsbaren” kweken. Er kwam een landelijke campagne met de slogan: “Er is plan waarmee Nederland open kan”.

Na de lancering, begin februari 2021, was er meteen veel kritiek op het plan van Herstel-NL. Een aantal economen stapte vervolgens uit de club. Op Twitter verklaarde Fransman destijds dat de initiatiefnemers onder druk werden gezet door politici om de campagne stop te zetten.