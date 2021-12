Gewapende groep steelt 2.000 ton voeding van Wereldvoedselprogramma in Darfoer

Een gewapende groep heeft bijna 2.000 ton aan voedingswaren gestolen van het Wereldvoedselprogramma in Darfoer, een regio in het westen van Soedan. Dat heeft de Verenigde Naties woensdag bekendgemaakt. “We kijken op dit moment wat er uit de opslagplaats is gestolen”, klinkt het.

“Dinsdagavond rond 20.00 uur hoorden we meerdere schoten in het oosten van al-Fashir”, getuigt Mohamed Salem, een inwoner van de stad in Noord-Darfoer.. Vorige week werd een voormalige VN-basis in al-Fashir ook al overvallen door gewapende bendes. VN-topman Antonio Guterres veroordeelde de “plunderingen en het geweld”.

Khardiata Lo Ep Ndiaye, de VN-gezant voor Soedan, reageert vol afschuw op de diefstal. “De voedselhulp was bedoeld voor de meest kwetsbaren in Soedan. Humanitaire hulp mag nooit een doelwit worden”. Ndiaye riep de Soedanese overheid daarom op om meer actie te ondernemen tegen het bendegeweld.

In 2003 brak in Darfoer een conflict uit tussen groepen van het regime van de voormalige president Omar al-Bashir en leden van etnische minderheden. De autoriteiten riepen daarop de hulp in van de zogenaamde ‘Janjaweed’, gewapende milities die voornamelijk bestonden uit Arabische nomaden.

De Janjaweed gingen over tot een systematische “etnische zuivering”, waarbij niet-Arabische dorpen werden platgebrand en de inwoners vermoord of verjaagd. Volgens de VN kostte dat geweld al aan meer dan 300.000 mensen het leven en sloegen meer dan 2,5 miljoen mensen op de vlucht, vooral zwarte Afrikaanse burgers.

Eind vorig jaar kwam er een einde aan de gezamenlijke vredesmissie van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie (Unamid) in Darfoer, ondanks de toename van tribaal geweld en aanvallen van gewapende bendes. Vooral in West-Darfoer vallen vele dodelijke slachtoffers.