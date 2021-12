Coronavirus slaat opnieuw toe bij De Koninklijke: onder andere Thibaut Courtois en Vinicius testen positief

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus stevig huishoudt bij Real Madrid. Eerder raakten ook al Luka Modric, Marcelo, Bale, Asensio, Lunin en Rodrygo besmet door het virus. Het viertal dat nu positief testte, komt zondag dus - behoudens een test die wel negatief is - niet in actie voor de wedstrijd tegen stadsrivaal Getafe. Op 5 januari neemt Real Madrid het in de beker op tegen Alcoyana, op 8 januari wacht Valencia in La Liga.

Het is de tweede keer dat Thibaut Courtois positief test op het coronavirus. In een interview deze zomer bevestigde Courtois zijn eerste besmetting: “Ik ben het toevallig te weten gekomen doordat er antistoffen in mijn bloed bleken te zitten. Ik vermoed dat meer dan de helft van de spelers bij Real het heeft gehad”, zei de Rode Duivel toen.