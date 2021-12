Vijf meter in december: sneeuw bereikt recordhoogte in Californië

In onze contreien is het nog steeds wachten op echte winterse taferelen, maar in delen van Californië ligt er een metersdik sneeuwtapijt. In december viel in totaal dan ook meer dan vijf meter sneeuw in de Amerikaanse staat, een nieuw record. Daarmee sneuvelt het record van 1970, toen viel er 4,5 meter in december. Een timelapse die werd opgenomen in South Lake Tahoe toont hoeveel wit poeder er zo gevallen is.