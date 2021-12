Thomas Foket en Wout Faes verwelkomen met Maxime Busi een derde Belg bij Reims

Busi is een Luikse verdediger, die in 2018 bij Charleroi een eerste profcontract tekende. Bij de Zebra’s speelde Busi meer dan 40 wedstrijden, alvorens in oktober 2020 naar het Italiaanse Parma te trekken, dat vorig seizoen degradeerde naar de Serie B. Busi zat dit seizoen vaker op de bank dan hem lief was, en dus mag de Belg zich nu opmaken voor een nieuw, Frans avontuur bij Reims. Busi moet wel zijn fysieke testen nog afleggen, en ook de allerlaatste administratieve formaliteiten moeten nog worden afgerond.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen