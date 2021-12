Gaat Emmanuel Dennis dan toch niet naar de Afrika Cup? “Nigeria respecteerde de deadline niet”

Voormalig Club Brugge-speler Emmanuel Dennis is momenteel in erg goede doen bij zijn Engelse club Watford. Dennis scoorde in de Premier League dit seizoen al acht doelpunten, en moet zo enkel wereldsterren Salah, Jota en Vardy voor zich dulden. Die prestaties zijn ook zijn land Nigeria niet ontgaan, want Dennis werd opgeroepen voor de Afrika Cup, die volgend jaar van 9 januari tot 6 februari zal worden afgewerkt.