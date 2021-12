Ook in Turnhout is het “gezellig druk” door massa Nederlandse bezoekers, al is niet iedereen daar even blij om

Ook in Turnhout is het deze kerstvakantie Hollands druk. “Het klopt dat er veel Nederlandse nummerplaten op onze parkings te zien zijn”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Maar zolang het gezellig druk blijft, is dat niet zo heel erg.” Al krijgt de burgervader ook klachten.

De Nederlandse invasie is deze week compleet. Heel wat gemeenten zien noorderburen in groten getale naar hun winkelstraten afzakken, nu niet-essentiële winkels in Nederland dicht moeten blijven. En niet alleen grootsteden zoals Antwerpen of Gent worden overspoeld, ook in kleinere steden zoals Turnhout is het opvallend druk. “Het is hier tegenwoordig zoals een drukke zaterdagochtend”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “En inderdaad: er zijn veel Nederlanders. Maar of dat nu Nederlanders of Belgen zijn, of ze nu van Tilburg of Kasterlee komen, zolang het niet té druk wordt, is er voor mij niet echt een probleem. Die landsgrens maakt voor het virus niets uit, denk ik.”

Toch krijgt Van Miert af en toe wat opmerkingen van de Turnhoutenaren. “Ik krijg filmpjes toegestuurd van de parkings. Dat het niet normaal is dat er zoveel Nederlandse nummerplaten staan. Niet iedereen begrijpt dat even goed, en dat kan ik ook wel verstaan. Sommigen moeten hun vaste biljartnamiddag opgeven en zien dan dat de stad erg druk is door Nederlandse bezoekers. Dat rijmt niet altijd even vrolijk.”

Maar zolang het niet uit de hand loopt, kan de burgemeester niet veel ondernemen. “Voor onze handelaars is dit zelfs goed nieuws. Eindelijk een extra centje, en dat kunnen ze na bijna twee jaar corona écht wel gebruiken. Onze horeca was zelfs niet voorbereid op zoveel volk en veel zaken hebben extra mankracht moeten inschakelen. Maar ook daar: ze zullen zich er wel door worstelen.”

