Glazenwasser uit Deurne stapje dichter bij assisenproces na vier moorden uit jaren 90

De raadkamer in Antwerpen heeft woensdag beslist het dossier van Stephaan Du Lion (57) over te maken aan het parket-generaal, zo werd vernomen bij het parket. De glazenwasser uit Deurne, die vier moorden bekende die in de jaren negentig gepleegd werden, is zo een stapje dichter bij een assisenproces gekomen.

Stephaan Du Lion, van beroep glazenwasser, werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn (30). Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 aangetroffen in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden.

LEES OOK. Dochter van seriemoordenaar Stephaan Du Lion spreekt voor het eerst: “Mijn vader heeft ook mijn leven kapotgemaakt” (+)

Hoewel het labo alle sporen had onderzocht, liep het onderzoek naar de mogelijke dader muurvast. Tot in mei 2017 een DNA-spoor overeenkwam met dat van Du Lion. Zijn DNA was opgenomen in een databank nadat hij veroordeeld werd wegens een poging tot diefstal.

In september 2019 werd de vijftiger ook aangehouden voor de moord op Eve Poppe (38), opnieuw na een DNA-match. Zij werd op 5 september 1997 gedood in haar appartement aan de Argentiniëlaan in de Antwerpse wijk Luchtbal. Ook zij werd gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek.

LEES OOK. Moordende glazenwasser gefrustreerd omdat hij zich zo weinig herinnert: “Het is belangrijk dat hij de kans krijgt om zijn versie te geven” (+)

Derde en vierde moord

Du Lion bekende de moorden op Mazijn en Poppe, en biechtte in oktober 2019 ook nog spontaan twee andere moorden uit de jaren negentig op. Lutgarda Bogaerts (28) werd op 10 juli 1993 gewurgd met de snelbinder van haar fiets in de buurt van het Albertkanaal in Oelegem. Maria Van den Reeck (46) werd op 24 november 1994 gewurgd met het snoer van een krultang in haar appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout.

Begin vorig jaar werden reconstructies van de vier moorden georganiseerd. Du Lion kon zich nog wel bepaalde details herinneren, maar niet hoe hij de vrouwen gedood had. Woensdag werd beslist om het dossier over te maken aan het parket-generaal, dat de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling zal brengen. Het is aan dat hof om te beslissen over de verwijzing van Stephaan Du Lion naar het hof van assisen.

LEES OOK. Parket gaat in heel het land op zoek naar slachtoffers van seriemoordenaar Du Lion (+)