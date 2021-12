Meer dan 100 gevallen van intimidatie en stalking in Brits parlement

Britse parlementsleden kregen de voorbije twee jaar meer dan honderd gevallen intimidatie of stalking in het parlement te verduren. Daarnaast kon de beveiliging zes parlementsbezoekers gewapend met een mes onderscheppen. Dat schrijft de Britse krant Daily Mail woensdag.

Volgens de cijfers van de Daily Mail waren er maar liefst 117 gevallen van “intimidatie” of “stalking” in de periode tussen begin 2020 en september dit jaar. De meeste van de veronderstelde incidenten, zoals dreigementen in briefvorm, heeft waarschijnlijk online of ergens anders plaatsgevonden en niet in het parlement zelf. Er werden wel zes messen onderschept aan de ingang van het gebouw.

Volgens Rosie Duffield, parlementslid voor Labour, ligt het aantal incidenten waarschijnlijk veel hoger. “Het zou me niet verbazen als het echte cijfer drie keer zo hoog ligt.” Volgens Duffield zijn er veel parlementsleden die de dreigementen niet aangeven bij de politie. “Ze zijn gewend aan intimidatie of zijn er niet eens van op de hoogte omdat hun werknemers het afhandelen.”

In oktober deed de moord op politicus David Amess het debat over de veiligheid van Britse parlementsleden weer opwaaien. Amess was het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016.