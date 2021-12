Kopzorgen voor Xavi na nieuwe coronabesmettingen: FC Barcelona beschikt over slechts tien spelers uit A-selectie voor wedstrijd tegen Mallorca

Zondagavond trapt FC Barcelona het nieuwe jaar af met een uitwedstrijd in Mallorca. Op papier een haalbare kaart tegen het nummer 15, maar in de realiteit ziet het er toch een loodzware opdracht uit.

FC Barcelona beschikt voor die wedstrijd tegen Mallorca slechts over tien spelers uit het A-elftal, en daar heeft het coronavirus veel mee te maken: Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Gavi, Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba en Alejandro Baldé testten positief. Bovendien is ook het lijstje met geblesseerden ‘indrukwekkend’: Pedri, Ansu Fati, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Sergiño Dest en kersvers aanwinst Ferran Torres zijn onbeschikbaar. Ook Sergio Busquets kan niet in actie komen, want de Spanjaard zit tegen Mallorca een schorsing uit.

De reglementen van La Liga leren ons dat een wedstrijd pas kan uitgesteld worden vanaf dat de club over vijf of minder spelers uit de A-selectie beschikt. Uiteraard kan er, gezien het coronavirus, een uitzondering worden toegestaan. Goed ziet het er echter niet uit: vorig seizoen beschikte Granada slechts over zeven spelers, maar de Spaanse club moest zijn wedstrijd gewoon afwerken en verloor met 3-0.

