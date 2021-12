Corona of niet, Plopsa opent eerste themapark in Tsjechië: “In Oost-Europa kennen ze geen pretparken, enkel veredelde speeltuinen”

Plopsa, de pretparkenpoot van Studio 100, heeft deze week een nieuw indoorthemapark geopend in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het eerste in Tsjechië is meteen het negende park van de groep. En dat in volle pandemie. “Als je niet gelooft dat we hier ooit uit zullen geraken, kan je maar beter morgen alles verkopen.”