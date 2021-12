Opdoffer voor Oosterweelwerken: Raad van State maakt brandhout van manier waarop Lantis vervuilde PFOS-grond afvoert

De Raad van State heeft in een spoedprocedure het technische verslag geschorst waarop Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, zich baseert om met PFOS vervuilde grond in Zwijndrecht af te voeren. Dat meldt De Tijd. Het is niet duidelijk of de Oosterweelwerken hierdoor stilgelegd moeten worden.

Lantis graaft met PFOS vervuilde grond in Zwijndrecht af, en verplaatst die naar een veiligheidsberm op het terrein van het Amerikaanse chemieconcern 3M. Het baseerde zich daarvoor op een verslag en bijhorende normen, dat onlangs groen licht kreeg van de Grondbank, de bodembeheerder van het Vlaams Gewest. Greenpeace, de actiegroep Grondrecht, en activist Thomas Goorden startten daarop echter een spoedprocedure in bij de Raad van State. Die geeft de klagers nu gelijk, en schorst het verslag in kwestie.

Door die uitspraak, waartegen geen beroep mogelijk is, wordt het de facto onmogelijk door te gaan met de grondwerken voor de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel, die de Antwerpse Ring in het noorden van de stad volledig rond moet maken. “Dit arrest is vers van de pers. We moeten het grondig analyseren”, reageert woordvoerster Annik Dirkx van Lantis bij De Tijd. “Of de werken daardoor feitelijk worden stilgelegd, kan ik niet bevestigen.”

Klagers: “Niet ons doel de bouw van de Oosterweelverbinding te dwarsbomen”

“De uitspraak van de Raad van State komt erop neer dat die berm op het terrein van 3M illegaal is”, aldus Goorden bij De Tijd. “In de dading die Lantis met 3M sloot, staat dat die voor veiligheidsdoeleinden was bedoeld. Maar de auditeur van de Raad van State heeft tijdens de zitting geargumenteerd dat vervuilde grond die afgegraven wordt zonder nuttige toepassingen als afval beschouwd kan worden. Dus is die berm een stortplaats, en geen veiligheidsberm.”

Volgens de klagers rest er voor Lantis dan ook geen andere optie dan de gronden naar een legale stortplaats te verplaatsen of te saneren. “Het is niet ons doel de bouw van de Oosterweelverbinding te dwarsbomen”, zeggen de actievoerders. “Er is maatschappelijk beslist om die werken uit te voeren, we willen daar niet op terugkomen. Maar het moet legaal gebeuren. En uit die uitspraak blijkt dat de werken niet op een legale en veilige manier worden uitgevoerd.”