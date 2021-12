Bioscopen net op tijd weer open voor jarige Leon (7)

Voor de familie Maenhout kon de heropening van cinema Lumière in Brugge niet beter vallen. Want de dag waarop de zalen weer open mogen, is ook de dag waarop Leon zeven kaarsjes uitblaast.

“Dan is het leuk dat we net op zijn verjaardag tóch naar de cinema kunnen ”, zegt mama Friede, die met haar man Chris en de kinderen Leon, Jules en Stan naar Dragon Girl ging kijken. “Dat kan volgens mij ook perfect veilig. Dit is al geen grote cinema, dus een grote drukte verwacht ik sowieso niet. Wanneer iedereen dan wat afstand houdt, per bubbel kan zitten en een mondmasker draagt, zie ik geen enkel probleem.” (kt)