Ian Douglas Campbell, de elfde hertog van Argyll, met Margaret na hun huwelijk in 1951 — © Getty Images

Een BBC-reeks rolt over de tongen in het Verenigd Koninkrijk. A very British scandal dist het ‘schandaleuze’ levensverhaal op van Margaret Campbell, de hertogin van Argyll. Een verhaal van 88 bedpartners, twee expliciete polaroidfoto’s en een hertog die zelf overal mee wegkwam.