Overlegcomité laat cultuursector en bioscopen weer openen

De beslissingen werden door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in een Koninklijk Besluit gegoten, dat inmiddels ook al is goedgekeurd via een elektronische ministerraad. “Zo geven we gehoor aan de eisen van de cultuursector en de Raad van State”, zegt Verlinden in een eerste reactie. “We hebben snel gehandeld, en gepast gevolg gegeven aan het arrest.”

LEES OOK. Politiek lijdt zwaar gezichtsverlies na cultuurarrest van Raad van State: “Dit schouwspel is gênant, ik heb het nog nooit eerder meegemaakt” (+)

“Het Overlegcomité, het Covid-19 Commissariaat en de Risk Assessment Group blijven de evolutie van de epidemiologische situatie nauwgezet opvolgen, inclusief de evolutie inzake besmettingen, hospitalisaties en ICU-bezetting in het licht van de verspreiding van de omikronvariant die intussen de dominante virusvariant is in België”, aldus de federale regering in een persbericht.

Vanaf donderdag

Het Koninklijk Besluit over de beslissing zal donderdagochtend worden gepubliceerd in het Staatsblad. Dat betekent dat de nieuwe regels pas gelden vanaf donderdag, terwijl woensdag al een aantal cultuurhuizen en cinemazalen de deuren heropenden. Verlinden lijkt niet van plan daar tegen op te treden. “Vandaag zijn in principe de oude regels nog van toepassing, maar ik ga ervan uit dat de culturele sector er alles aan zal doen om het veilig te laten verlopen, zodat er ook geen besmettingen kunnen plaatsvinden in die sector”, zei de minister.

LEES OOK. Theaterhuizen, concertzalen en bioscopen mogen opnieuw openen, doen ze dat ook meteen? Wie opent wanneer? Een overzicht (+)

Aan evenementen buiten verandert er voorlopig niets, bevestigde Verlinden. Woensdag kwam er vanuit onder meer de sport nog de vraag om ook buiten weer toeschouwers toe te laten. “Dat hangt af van de evolutie van de omikronvariant, maar allicht is het mogelijk dat we dat volgende week verder bekijken wanneer de premier een nieuw Overlegcomité zou samenroepen”, aldus Verlinden. “We hebben altijd gezegd dat we geen maatregelen langer laten duren dan strikt noodzakelijk om de verspreiding van het virus in te dammen.”

LEES OOK. Na beslissing over cultuur overwegen nog sectoren maatregelen aan te vechten bij Raad van State: maken zij nu meer kans? (+)