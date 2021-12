Moet afgraven vervuilde grond voor Oosterweel worden stopgezet? Raad van State volgt buurtbewoners deels in PFOS-zaak

Het is Grondrecht, een collectief van burgers uit onder andere Zwijndrecht en Antwerpen, dat naar de Raad van State stapte. Het burgercollectief wil dat de met PFOS vervuilde grond, die afkomstig is van 3M in Zwijndrecht, op een “voor het milieu en de volksgezondheid” verantwoorde manier verwerkt wordt.

“Nu de Raad van State de conformverklaring schorst, gaan we ervan uit dat Lantis voorlopig geen vervuilde grond meer mag verplaatsen of verwerken en dat zij hun huiswerk op dat vlak opnieuw moeten doen. Het arrest is goed nieuws in die zin dat de Raad van State onze bezorgdheden deelt”, zegt de woordvoerder van Grondrecht Jonas Vernimmen.

Lantis wil voorlopig niet vooruitlopen op de gevolgen van het arrest. “We onderzoeken op dit moment wat precies de gevolgen van dit arrest zijn. Pas op het moment dat dit duidelijk is, kunnen we reageren”, zegt de woordvoerster van Lantis Annik Dirkx.

“Voor gezondheid, niet tegen Oosterweel”

De gevolgen van het arrest zijn voor de bouw van onder andere de Scheldetunnel op Linkeroever en het rondmaken van de Ring zijn groot. Het lijkt er sterk op dat die op dit moment niet kunnen doorgaan.

“Grondrecht is niet tegen de aanleg van de Oosterweelverbinding. Het enige wat we willen is dat de vervuilde grond op een verantwoorde manier wordt afgegraven en opgeslagen”, vervolgt Jonas Vernimmen.

“Nu de Raad van State de conformverklaring schorst gaan we er vanuit dat Lantis voorlopig geen vervuilde grond meer mag verplaatsen of verwerken en dat BAM haar plannen voor het opgraven en stockeren van PFOS-gronden moet hertekenen. Het arrest is goed nieuws in die zin dat de Raad van State onze bezorgdheden deelt, maar we zullen pas gelukkig zijn als er werk wordt gemaakt van sanering van onze leefomgeving.”

In die burgerlijke zaak eist Grondrecht, samen met Greenpeace, een milieustakingsvordering in het Oosterweeldossier. De vordering is ondertussen ontvankelijk verklaard. Een uitspraak in deze zaak is er nog niet.

“Het arrest van de Raad van State is een stap in de goede richting en leidt er hopelijk toe dat Lantis en de Vlaamse overheid op een andere manier omgaan met de verwerking van vervuilde grond. Want uiteindelijk is dat het enige waar het ons om te doen is. We willen niet dat mensen blootgesteld worden aan de schadelijke gevolgen van PFOS.”

Tegen het arrest is geen beroep mogelijk. Dat betekent dat Lantis de grond niet langer kan verplaatsen naar een veiligheidsberm op de gronden van 3M in Zwijndrecht. Het lijkt erop dat Lantis haar werkwijze zal moeten aanpassen om de aanleg van de Oosterweelverbinding te laten doorgaan.