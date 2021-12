2021 was een goed jaar voor pensioenspaarfondsen

Goed nieuws voor de ruim 3 miljoen Belgen die via een ‘derde-pijlerfonds’ sparen voor een extra pensioen: alle fondsen boekten dit jaar een positief rendement. Vooral de fondsen met veel aandelen boekten winst.

Zelfs het zwakst presterende fonds – BNP Paribas B Pension Sustainable Stability – haalde een rendement van 4,4 procent. Dat is veel meer dan de 0,11 procent op een spaarrekening. De beste jaarprestatie kwam op naam van Interbeurs Hermes, het pen­sioenspaarfonds van de Antwerpse vermogensbeheerder Dierickx Leys. Dat haalde een rendement van 21,3 procent.

Opvallend is dat het verschil tussen het best en het slechtst presterende fonds dubbel zo groot is als in 2020: bedroeg het verschil toen 7 procentpunt, dan liep de kloof dit jaar op tot net geen 15 procentpunt. (krs, sdc)