Apple haalt topvrouw van Meta Andrea Schubert binnen

Volgens doorgaans goed ingelichte techbronnen lanceert Apple volgend jaar zijn eerste nieuwe hardwareproduct in zeven jaar: een MR-headset. MR staat voor mix reality, oftewel een combinatie van virtual reality (VR), augmented reality (AR) en 3D. Verwachte prijs: 3.000 dollar, of zo’n 2.650 euro. Dat Tim Cook & co. er écht in geloven, bewijst een opmerkelijke transfer: Apple heeft volgens financieel persbureau Bloomberg niemand minder dan Andrea Schubert ‘weggekocht’ bij Meta, het moederbedrijf van Facebook. Schubert was daar tot voor kort verantwoordelijk voor de AR-producten en lanceerde Meta’s VR-bril Oculus. Die is nog altijd marktleider en lag dit jaar massaal onder de Amerikaanse kerstbomen. (krs)