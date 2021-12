Voetbal Vlaanderen stapt (nog) niet naar Raad van State: “Er volgt een nieuw Overlegcomité voor de sportsector”

“Alle logica is zoek”, reageerde Marc Van Craen woensdagochtend nog voor het Overlegcomité samenkwam. De voetbalfederatie liet in een persbericht weten blij te zijn dat er - dankzij de beslissing van de Raad van State - een oplossing is gevonden is voor de cultuursector, maar vond dat er ook voor sportwedstrijden versoepelingen moesten komen. “Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalveld met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht mag staan”, aldus Van Craen.

Om die redenen bekeek Voetbal Vlaanderen welke stappen het kon ondernemen om deze regels aan te vechten, mogelijk bij de Raad van State. “We hopen dat het zover niet moet komen en dat het gezond verstand het in dit debat haalt”, besloot woordvoerder Nand De Klerck.

Nadat er tijdens het Overlegcomité niets werd beslist over de sportsector, reageerde Van Craen opnieuw. “Wij hebben uit goede bron vernomen dat er een van de komende dagen of volgende week een apart Overlegcomité samenkomt voor de sportsector”, zegt Van Craen. “Dat heeft mevrouw Verlinden daarstraks ook laten uitschijnen. Voorlopig gaan wij dat Overlegcomité afwachten en achter de schermen verder overleggen. Als de uitkomst negatief is, liggen alle pistes open en gaan we met onze Raad van Bestuur bekijken of we verdere stappen ondernemen.”

