Hamdi Al Farawn (47) ruilt het asielcentrum vier keer per week in voor het vaccinatiecentrum: “Zo word ik opnieuw een volwaardig mens”

Hij krijgt af en toe eens een rotte opmerking naar zijn hoofd geslingerd of een scheef gebaar te verwerken. Maar het overgrote deel van de mensen zijn dankbaar dat Hamdi Al-Farawn (47) tot vier keer per week het asielcentrum ruilt voor het vaccinatiecentrum. “Mensen denken heel veel over vluchtelingen, maar heel weinig dat zij ook behulpzaam kunnen zijn.”