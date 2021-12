Notarisbarometer brengt Belgische vastgoedmarkt in kaart

Wie erop gokte dat de coronapandemie het einde zou inluiden van de onophoudelijke prijsstijging op de vastgoedmarkt, is eraan voor de moeite. Ook dit jaar werden huizen en flats duurder, zo becijferden de notarissen. Al is er één uitzondering. Zeven vaststellingen over onze vastgoedmarkt anno 2021.