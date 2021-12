Kamal Kharmach, officiële afscheidnemer van het jaar dat was: “Ik begrijp heel goed waarom Geert Hoste en Michaël Van Peel zijn gestopt met hun conferences”

Al sinds augustus kampeert Kamal Karmach tussen de kattebelletjes, springend van idee naar inval voor zijn eindejaarconference Mag ik even?, zijn derde al. Inspiratie heeft hij zat, gretig geholpen door de immer stuntelende leiders van dit land. “Ze maken het me gemakkelijk. Hoe die van knulligheid naar dommigheid laveren is bepaald indrukwekkend. Het stopt maar niet.”