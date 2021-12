Experts: “Op openbaar vervoer dragen oudere mensen best FFP2-masker”

Als het aantal besmettingen straks weer fors zou stijgen vanwege de omikronvariant, zien experts een taak weggelegd voor de betere, maar tegelijk duurdere FFP2-mondmaskers. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) bezocht woensdag een fabriek in Turnhout die deze maskers produceert, en verwees naar het recente expertenadvies aan de regering om het aantal besmettingen onder controle te houden.

In dat rapport van de GEMS doen experts als Van Ranst, Erika Vlieghe (UZA) en ook Steven Van Gucht (Sciensano) de suggestie om FFP2-maskers aan te raden wanneer oudere of kwetsbare mensen thuis bezoek ontvangen of ze het openbaar vervoer gebruiken. Ze suggereren ook het gebruik ervan door hulpverleners en zien een meerwaarde om het te dragen tijdens bijvoorbeeld vliegreizen.

De experts vragen wel dat de overheid erop toeziet dat de FFP2-maskers – die zo’n 2 à 3 euro per stuk kosten – goedkoop ter beschikking worden gesteld. FFP2-maskers hebben een grotere filtercapaciteit, waardoor je er ook jezelf mee kan beschermen tegen het coronavirus, terwijl een chirurgisch of stoffen mondmasker vooral voorkomt dat je anderen besmet. Spanje, Duitsland en Oostenrijk zetten ook steeds meer in op het gebruik van FFP2-maskers. (wer)