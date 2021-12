Wintermercato is coming. Van 4 tot en met 31 januari is de Belgische transfermarkt officieel geopend. Onze eersteklassers bereiden zich volop voor op het tweede en beslissende deel van het seizoen. Sommige clubs hebben al toegeslagen, andere wachten nog even af. Een overzicht van de transfers en de plannen van alle 1A-clubs, in volgorde van het klassement.