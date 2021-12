“Als de koning het mag, wij toch ook?”: Nederlanders slaan adviezen massaal in de wind en zakken toch af naar Vlaanderen, een vloek of een zegen?

“Kom niet”, had gouverneur Cathy Berx gezegd. “Ga niet”, klonk het in de Nederlandse journaals om 20 uur. Maar de oproepen ten spijt: onze Nederlandse noorderburen zakten opnieuw massaal af naar ons land. Vooral in Antwerpen, maar ook in Gent en aan de kust konden ze de gele nummerplaten niet meer tellen. En daar is zeker niet iedereen rouwig om. “Eindelijk weer een bruisende stad.”