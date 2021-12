Alain Moussa weer op vrije voeten, onduidelijk of hij nieuwe informatie over Bende van Nijvel gaf

Ex-gangster Alain Moussa (70) is woensdagavond weer vrijgelaten. Of zijn verhoor nieuwe informatie over de Bende van Nijvel opgeleverd heeft, is niet bekend.

Alain Moussa werd dinsdagochtend opgepakt door de Bendespeurders, nadat hij de week voordien verschillende keren had beweerd dat hij wist wie er achter de Bende van Nijvel zat. Zo postte Moussa onder andere op de sociale media: ‘De doders van de Bende van Nijvel zijn Johnny De Staerke en Dominique Salesse. Ik neem al een jaar geen drugs meer of iets anders. Ik kan er meer over vertellen, maar het komt van heel hoog.’ Daarna stuurde Moussa ook nog een persbericht naar een aantal journalisten en ging hij praten met de politie van Nijvel.

Om na te gaan of Moussa inderdaad over concrete aanwijzingen over de Bende beschikte, pakten de speurders hem dinsdag op. Ze vonden een pistool en namen ook verschillende gsm’s en een computer van Moussa en zijn neef en vertrouwenspersoon Daniel B. in beslag. Ook B. werd opgepakt. Moussa en B. werden dinsdag en woensdag de hele dag ondervraagd. Gisterenavond laat werden ze vrijgelaten

Moussa is een ex-gangster uit het Brusselse milieu. Hij heeft een Tunesische vader en een Belgische moeder en had ooit de bijnaam ‘Le flingueur’, de revolverheld. Nochtans gaat hij er prat op dat hij nooit bloed heeft vergoten bij een overval. Maar tijdens een huiszoeking midden ­jaren 80 werd onder andere een ­riotgun gevonden in zijn huis in Laken. Moussa maakte ooit deel uit van de Bende van Baasrode, waarvan Philippe ‘Johnny’ De Staerke en Dominique Salesse de leiders ­waren en waar ook de beruchte ­Leopold Van Esbroeck bijhoorde.

De bende dankt haar naam aan de overval die ze op 24 juni 1985 pleegde op het postkantoor van Baas­rode. Voor de tientallen overvallen die toegeschreven werden aan de Bende van Baasrode werd Moussa veroordeeld tot tien jaar cel. Daarna raakte hij nog verschillende ­keren in de gevangenis. Hij werd ook een aantal keren geïnterneerd. Zijn zware cocaïneverslaving bracht hem telkens weer in de problemen.

Moussa beschuldigt nu dus zijn ex-bendeleden De Staerke en Salesse. Allebei werden ze in het verleden al gelinkt met de Bende van Nijvel, De Staerke werd ooit zelfs officieel in verdenking gesteld, maar er kwamen nooit bewijzen. Of Moussa nieuwe informatie heeft kunnen aanbrengen, staat niet vast. Het federaal parket wilde enkel bevestigen dat Moussa en Daniel B. vrijgelaten werden.