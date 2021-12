Stans ouders Nicole en Leon en zijn zus Anniek met haar zoontje Millard in de kamer van Stan — © Karel Hemerijckx

Wie op Booking.com een vakantieverblijf zoekt, kan daarbij op een heel opvallend aanbod stoten: een lege kamer die toch niet te huur is. Het gaat om een campagne van de Ouders van Verongelukte Kinderen. “Als we één gezin de ellende kunnen besparen die wij dagelijks meemaken, is dit voor ons zeer waardevol”, zeggen Nicole en Leon, ouders van de verongelukte Stan.